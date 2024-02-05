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Глава ЛНР Пасечник подтвердил гибель министра ЧС при обстреле ВСУ Лисичанска

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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подтвердил, что министр чрезвычайных ситуаций, полковник Алексей Потелещенко погиб в результате обстрела украинскими войсками пекарни в Лисичанске.
Глава ЛНР Пасечник подтвердил гибель министра ЧС при обстреле ВСУ Лисичанска
  • РИА Новости

В своём Telegram-канале он назвал погибшего министра мужественным человеком с железным характером.

«Защищал Луганскую Народную Республику в рядах Народной милиции, затем работал в Министерстве чрезвычайных ситуаций ЛНР. В течение года возглавлял Лисичанский государственный пожарно-спасательный отряд», — рассказал Пасечник.

Глава ЛНР подчеркнул, что для многих жителей Потелещенко «стал образцом мужественности», а для коллег он был «решительным и волевым командиром».

Пасечник выразил соболезнования родственникам и близким погибшего.

ВСУ ударили по Лисичанску вечером 3 февраля. В результате обстрела погибли 28 человек, в том числе ребёнок.

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