Глава ЛНР Пасечник подтвердил гибель министра ЧС при обстреле ВСУ Лисичанска
- РИА Новости
В своём Telegram-канале он назвал погибшего министра мужественным человеком с железным характером.
«Защищал Луганскую Народную Республику в рядах Народной милиции, затем работал в Министерстве чрезвычайных ситуаций ЛНР. В течение года возглавлял Лисичанский государственный пожарно-спасательный отряд», — рассказал Пасечник.
Глава ЛНР подчеркнул, что для многих жителей Потелещенко «стал образцом мужественности», а для коллег он был «решительным и волевым командиром».
Пасечник выразил соболезнования родственникам и близким погибшего.
ВСУ ударили по Лисичанску вечером 3 февраля. В результате обстрела погибли 28 человек, в том числе ребёнок.