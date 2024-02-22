Белый дом: слова Байдена о Путине связаны с угрозами нацбезопасности США

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби прокомментировал оскорбительные слова американского лидера Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, у США имеются серьёзные опасения относительно национальной безопасности, когда речь идёт о России.

«Президент сфокусирован на этом, когда говорит об угрозах и вызовах, исходящих от Владимира Путина и от России», — сказал Кирби.

В числе вызовов нацбезопасности, которые, по мнению США исходят от России, он указал конфликт на Украине, якобы имеющиеся планы Москвы разместить противоспутниковое оружие в космосе и отношения России с Ираном.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что российское посольство в США направило ноту протеста в Госдеп после оскорбительных высказываний Байдена в адрес Путина.

Байден в ходе закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско в очередной раз грубо высказался о Путине, назвав его «сумасшедшим сукиным сыном». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал позором для США хамские заявления Байдена.

Президент России, комментируя оскорбительные высказывания Байдена, вновь заявил, что для Москвы нынешний глава Белого дома остаётся более предпочтительным.