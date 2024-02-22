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Антонов: Россия направила ноту протеста в Госдеп после слов Байдена о Путине

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Российское посольство в США направило ноту протеста в Госдеп после оскорбительных высказываний американского лидера Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина.

Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его комментарий опубликован в Telegram-канале дипмиссии.

«Мы направили жёсткую ноту протеста о возмутительном характере и недопустимости оскорблений со стороны американского руководства в адрес российского президента», — заявил посол.

Ранее президент США Джо Байден в ходе закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско в очередной раз грубо высказался о Путине, назвав его «сумасшедшим сукиным сыном». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал позором для США хамские заявления Байдена.

Путин, комментируя оскорбительные высказывания Байдена, вновь заявил, что для Москвы нынешний глава Белого дома остаётся более предпочтительным.

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