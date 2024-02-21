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США закупят комплексы полевых укрытий для погранслужбы Украины

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Юлия Гуреева, Анастасия Белоусова
Госдепартамент США планирует закупить и передать Украине комплексы полевых лагерей с модульными укрытиями. Как отмечается в тендерной документации, с которой ознакомился RT, их планируется разместить в разных регионах страны, в том числе в Киеве, Житомире, Одессе и Луцке.
США закупят комплексы полевых укрытий для погранслужбы Украины
  • AP

Из документа следует, что Бюро по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности Госдепартамента США содействует обеспечению деятельности Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

«В настоящее время ГПСУ нуждается в экстренной помощи для приобретения полевого оборудования с целью защиты украинских границ», — подчеркнули в ведомстве.

Всего для украинской стороны планируется закупить 31 комплекс полевых лагерей с модульными укрытиями. Все они должны быть новыми, официально ввезёнными в страну или произведёнными на Украине, пояснили в Госдепе. 

В документе отмечается, что место доставки должно быть территорией с ограниченным доступом. Полевые лагеря будут поставлены в Киев, Сумы, Житомир, Луцк, Одессу, Запорожье и несколько других регионов. 

По мнению заведующего кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрея Кошкина, дополнительная американская помощь пограничникам Украины вряд ли окажется полезной в вооружённом конфликте. 

«Подобного рода помощь практикуется в западных государствах, но чтобы она решала проблемы и изменила соотношение на линии боевого соприкосновения, я думаю, этого не будет», — прокомментировал он в беседе с RT.

Ранее сообщалось, что Агентство США по международному развитию намеревалось передать Киеву 600 «рюкзаков выживания». 

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