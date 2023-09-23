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USAID планирует передать Украине 600 «рюкзаков выживания»

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Ирина Сафонова, Анастасия Румянцева
Агентство США по международному развитию (USAID) ищет подрядчика, который поставит на Украину 600 комплектов для «рюкзака выживания». С соответствующим документом ознакомился RT.
USAID планирует передать Украине 600 «рюкзаков выживания»
  • Gettyimages.ru

«Цель настоящего запроса — заключение контракта с твёрдой фиксированной ценой на поставку предметов для «рюкзака выживания», — отмечают авторы документа.

Каждый комплект включает в себя набор из 22 предметов. В него входят термос и кружка из нержавеющей стали, светоотражающий жилет, многофункциональный карманный инструмент, налобный фонарик, дождевик и другие предметы.

«Водонепроницаемая сумка с необходимыми для выживания предметами, включая аварийное сигнальное зеркало, спасательный свисток, непромокаемые и ветроустойчивые спички для экстремальных условий, спасательное термоодеяло», — говорится в описании тендера.

Всего предполагается доставить 600 таких комплектов.

Специалисты USAID обращают внимание на сложность поставок в связи с соображениями безопасности. Тем не менее, согласно договору, организация этого процесса входит в обязанности поставщика.  

Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT отметил, что подобные поставки предназначены для того, чтобы поддержать имидж США в глазах украинцев.

«Всё, что делают американцы, они делают с рекламной целью: показать, что они на стороне Украины, поддерживают её во всех проявлениях. Вещь полезная, безусловно. Но ведь она поставляется на Украину не из-за огромной заботы об украинских солдатах, а потому что на этом можно очень хорошо заработать. Надо понимать, что все поставки вооружения на Украину Соединёнными Штатами — это не благотворительность, это бизнес», — подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что Госдеп США выделил почти $2 млн на поставку блиндажей для погранслужбы Украины.

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