Госдеп США выделил почти $2 млн на поставку блиндажей для погранслужбы Украины

Госдепартамент США заключил контракт с компанией Bizzell Corporation на поставку металлических подземных укрытий для государственной пограничной службы Украины. Согласно документу, компания должна передать 100 блиндажей в места расположения украинской погранслужбы. С документом ознакомился RT.

Как сообщается в описании тендера, Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) обратилась к Бюро Госдепартамента США по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности за экстренной помощью в приобретении полевых блиндажных укрытий.

«В настоящее время перед ГПСУ остро стоит насущная необходимость в размещении личного состава на деоккупированных территориях, а также в охране границ Украины с расчётом на зимний период», — отмечается в заявке.

Из документа следует, что Госдеп США заключил контракт с компанией Bizzell Corporation общей стоимостью $1,9 млн на поставку металлических контейнеров для подземного размещения.

«Доставка и выгрузка блиндажей осуществляется в местах расположения подразделений ГПСУ в следующих городах: Луцк — 10 (единиц. — RT), Житомир — 10, Чернигов — 10, Хмельницкий — 10, Черкассы — 20, Великие Мосты — 20, Киев — 20», — указано в описании.

Первая поставка металлических блиндажей запланирована на 31 мая 2023 года. Подрядчик обязуется поставлять 20 единиц оборудования каждые 30 дней. Всего с мая по сентябрь нынешнего года планируется доставить 100 единиц оборудования.

«Поставка «факультативных» партий осуществляется с той же периодичностью, что и поставка основных позиций из списка, а именно: 20 единиц каждые 30 дней», — уточняют составители договора.

Ранее Агентство США по международному развитию получило более 150 сигналов о возможной коррупции, связанной с освоением помощи Украине.

Позже стало известно, что правительство США направит дополнительное финансирование на усиление контроля за использованием Киевом выделяемых американской стороной прямых бюджетных средств.