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Гражданская гвардия Испании: у убитого мужчины могли быть ложные документы

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В Гражданской гвардии Испании заявили RT, что у убитого в Аликанте мужчины, которого СМИ называют лётчиком-предателем Максимом Кузьминовым, могли быть поддельные документы.
Гражданская гвардия Испании: у убитого мужчины могли быть ложные документы
  • Gettyimages.ru
  • © MarioGuti

Как сообщили в ведомстве, сейчас ведётся расследование.

Источник агентства EFE ранее сообщил, что у убитого нашли поддельный паспорт на имя 33-летнего гражданина Украины.

Испанские СМИ ранее распространили сообщения о том, что в Аликанте обнаружено тело, предположительно, Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский вертолёт Ми-8 на Украину. Каких-либо официальных подтверждений этой информации пресса не приводит. Гражданская гвардия Испании тоже пока не подтвердила сообщения об убийстве Кузьминова.

Как отметил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, Кузьминов стал моральным трупом, ещё когда планировал своё преступление.

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