EFE: у убитого, предположительно, лётчика Кузьминова нашли поддельные документы

У убитого в Испании, предположительно, лётчика-предателя из России Максима Кузьминова нашли поддельный паспорт, информирует агентство EFE со ссылкой на источники.

В материале говорится, что у погибшего в Вильяхойосе мужчины нашли документы на имя 33-летнего гражданина Украины. Однако подтверждений тому, что документы настоящие, нет.

При этом на момент угона российского вертолёта Кузьминову было 28 лет.

Испанские СМИ распространили сообщения о том, что в Аликанте обнаружено тело, предположительно, Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский вертолёт Ми-8 на Украину. Каких-либо официальных подтверждений этой информации пресса не приводит.

Гражданская гвардия Испании тоже пока не подтвердила сообщения об убийстве Кузьминова.