Гражданская гвардия Испании не подтверждает сообщения о смерти Кузьминова

Гражданская гвардия Испании пока не подтвердила сообщения об убийстве в Аликанте лётчика-предателя из России Максима Кузьминова.

РИА Новости попросило пресс-службу правоохранительных органов королевства прокомментировать сообщения СМИ о том, что в стране нашли тело Кузьминова.

«На данный момент у нас нет подтверждения этой информации», — сказала сотрудница Гражданской гвардии.

Вместе с этим аккаунт Eureka News, который ранее писал о якобы смерти перебежчика в X и в Telegram, удалил свои сообщения.

Отец российского лётчика Никиты Кирьянова, погибшего при угоне на Украину вертолёта Ми-8 Кузьминовым, рассказал RT, что не верит в сообщения журналистов о смерти перебежчика в Испании. По словам мужчины, такая информация уже появлялась в СМИ в конце осени, но публикации оказались фейком.

Испанские СМИ распространили сообщения о том, что в Аликанте обнаружено тело, предположительно, Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский вертолёт Ми-8 на Украину. Каких-либо официальных подтверждений этой информации пресса не приводит. Журналисты портала ABC, в частности, сообщают о расследовании убийства некоего «33-летнего украинца». Кузьминову же, по имеющимся данным, в 2023 году было только 28 лет.