Гражданская гвардия Испании не подтверждает сообщения о смерти Кузьминова
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РИА Новости попросило пресс-службу правоохранительных органов королевства прокомментировать сообщения СМИ о том, что в стране нашли тело Кузьминова.
«На данный момент у нас нет подтверждения этой информации», — сказала сотрудница Гражданской гвардии.
Вместе с этим аккаунт Eureka News, который ранее писал о якобы смерти перебежчика в X и в Telegram, удалил свои сообщения.
Отец российского лётчика Никиты Кирьянова, погибшего при угоне на Украину вертолёта Ми-8 Кузьминовым, рассказал RT, что не верит в сообщения журналистов о смерти перебежчика в Испании. По словам мужчины, такая информация уже появлялась в СМИ в конце осени, но публикации оказались фейком.
Испанские СМИ распространили сообщения о том, что в Аликанте обнаружено тело, предположительно, Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский вертолёт Ми-8 на Украину. Каких-либо официальных подтверждений этой информации пресса не приводит. Журналисты портала ABC, в частности, сообщают о расследовании убийства некоего «33-летнего украинца». Кузьминову же, по имеющимся данным, в 2023 году было только 28 лет.