Нарышкин: лётчик Кузьминов стал моральным трупом, когда планировал преступление
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- © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool
Нарышкин напомнил, что в России о покойнике принято говорить либо хорошо, либо ничего.
«Этот предатель и преступник стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал своё грязное и страшное преступление», — сказал он.
Испанские СМИ распространили сообщения о том, что в Аликанте обнаружено тело, предположительно, Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский вертолёт Ми-8 на Украину. Каких-либо официальных подтверждений этой информации пресса не приводит.
Гражданская гвардия Испании тоже пока не подтвердила сообщения об убийстве Кузьминова.