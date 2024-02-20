Нарышкин: лётчик Кузьминов стал моральным трупом, когда планировал преступление

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что лётчик-предатель Максим Кузьминов, который в 2023 году угнал российский военный вертолёт, стал моральным трупом, ещё когда планировал своё преступление.

Нарышкин напомнил, что в России о покойнике принято говорить либо хорошо, либо ничего.

«Этот предатель и преступник стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал своё грязное и страшное преступление», — сказал он.

Испанские СМИ распространили сообщения о том, что в Аликанте обнаружено тело, предположительно, Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский вертолёт Ми-8 на Украину. Каких-либо официальных подтверждений этой информации пресса не приводит.

Гражданская гвардия Испании тоже пока не подтвердила сообщения об убийстве Кузьминова.