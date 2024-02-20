Депутат ЕП призвал ввести налоги для работающего в России международного бизнеса

Член Европарламента от Польши Марек Белька обратился к Европейской комиссии с вопросом о том, планирует ли она обложить дополнительными налогами международные корпорации, продолжающие работать в России. По мнению депутата, эти компании ведут себя «безответственно». С его письмом ознакомился RT.

Польский европарламентарий отметил в своём обращении, что из-за конфликта на Украине часть европейских компаний покинули Россию, однако многие, в том числе крупные международные корпорации, по-прежнему остаются работать в стране.

«Они (международные корпорации. — RT) не только подрывают усилия государств — членов и граждан ЕС по перекрытию России доступа к западным средствам, но также ставят под угрозу нашу работу, поскольку ведут дела и платят налоги в России, тем самым помогая Путину», — заявил Белька.

В связи с этим политик спросил Еврокомиссию, рассматривается ли вопрос о том, чтобы заняться «этим безответственным и ориентированным в основном на получение прибыли» поведением со стороны европейского бизнеса и обложить такие компании дополнительными налогами.

Белька также поинтересовался, какие ещё меры можно было бы принять, чтобы международные корпорации покинули Россию.

Ранее литовский депутат Европарламента Юозас Олекас предложил ввести «военный налог» на торговлю с Россией, а полученные средства использовать для восстановления Украины. Как считают эксперты, подобные нововведения могут затормозить экономику Евросоюза.