Депутат парламента Швеции Томас Энерот обратился к главе МИД страны Тобиасу Билльстрёму по поводу соблюдения антироссийских санкций. По его словам, в шведском надзоре за исполнением введённых ограничений есть недостатки. С письмом парламентария ознакомился RT.

«Намерен ли министр предпринять какие-либо новые инициативы по обеспечению соблюдения антироссийских санкций?» — поинтересовался депутат, по словам которого, любое нарушение рестрикций — это «пощёчина тем, кто борется за свою свободу на Украине».

Ссылаясь на данные местных СМИ, Энерот заявил, что действия ряда крупных компаний в Швеции могут противоречить санкционным нормам.

Кроме того, парламентарий сообщил, что таможне в Финляндии удалось обнаружить, что две компании экспортировали в Россию 3,5 тыс. дронов «вместе с полупроводниковыми компонентами и другим военным оборудованием».

«К сожалению, ведение этой деятельности в Швеции выглядит не столь успешным», — добавил Энерот.

Он также отметил, что, по данным Центра по финансовым преступлениям и безопасности (CFCS), в шведском надзоре за соблюдением санкций есть недостатки: ответственность разделена между несколькими государственными структурами, а возможности по расследованию правонарушений в этой сфере у правоохранительных органов «крайне малы».

Депутат считает, что для усиления контроля в этой сфере правительство Швеции могло бы среди прочего назначить ответственный орган, увеличить выделяемые ресурсы и повысить уровень осведомлённости шведского бизнеса.

Как считает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, некоторые европейские парламентарии чувствуют вину за ложные обещания, которые они дали Украине о скором вступлении страны в ЕС, и на этом фоне пытаются оказать поддержку Киеву в вопросе антироссийских санкций.

«Отсюда заявления в поддержку Украины и желание ужесточить ответственность за несоблюдение антироссийских санкций, что является не чем иным, как попыткой оказать моральную поддержку киевскому режиму в тот момент, когда фокус внимания всего мира направлен на Ближний Восток», — рассказал собеседник RT.

Ранее издание Dagens Nyheter сообщало, что, несмотря на санкции, крупный шведский бизнес продолжает вести торговлю с российской стороной через посредников в других государствах.