Dagens Nyheter: торговля Швеции с Россией продолжается, несмотря на санкции

Крупный шведский бизнес продолжает вести торговлю с Россией через посредников в других странах, несмотря на санкции, пишет Dagens Nyheter.

Как говорится в материале, популярные шведские компании заявили об уходе с рынка России после начала событий на Украине, но при этом многие из них продолжают «набивать карманы деньгами».

Уточняется, что об этом свидетельствует расследование, проведённое журналистами издания. Так, общая стоимость импорта из Швеции в период с 1 марта по 31 декабря прошлого года составила около 6 млрд шведских крон.

В материале также сказано, что сотрудники Dagens Nyheter решили перепроверить данные, полученные от украинских «экспертов», по усилению санкций против России и выяснили, что крупный шведский бизнес продолжает вести торговлю с российской стороной через посредников в других государствах.

При этом поставки пяти крупных компаний Швеции содержат наименования, входящие в международный список критически важных компонентов, которые могут быть использованы в военной промышленности России.

Перевод статьи подготовило Ино ТВ.

4 октября издание Le Devoir со ссылкой на результаты анализа федеральных данных по международной торговле сообщило, что Оттава втайне предоставила компаниям Канады разрешения на торговлю с Россией в обход санкций, которые сама же ввела.