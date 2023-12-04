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Путин заявил о полном отсутствии контактов в отношениях России и Швеции

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Российский президент Владимир Путин заявил, что в двусторонних отношениях России и Швеции полностью отсутствуют политические контакты.
Путин заявил о полном отсутствии контактов в отношениях России и Швеции
  • РИА Новости

Об этом глава государства сказал в ходе церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в России.

«Полностью отсутствуют политические контакты, свёрнуто торгово-экономическое взаимодействие», — констатировал российский лидер.

Путин также указал на отсутствие культурных и гуманитарных связей между двумя странами.

Ранее президент заявил, что отказ властей Швеции от политики неучастия в военных блоках не может не вызывать вопросы.

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