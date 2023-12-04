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Путин: отказ Швеции от политики неучастия в военных блоках вызывает вопросы

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Президент России Владимир Путин заявил, что отказ властей Швеции от политики неучастия в военных блоках не может не вызывать вопросы.
Путин: отказ Швеции от политики неучастия в военных блоках вызывает вопросы
  • РИА Новости

Об этом глава государства сказал в ходе церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в России.

«Отказ Стокгольма от проводившейся на протяжении двухсот лет политики неучастия в военных блоках не может не вызывать вопросов», — отметил Путин.

Как подчеркнул российский лидер, подобная политика Стокгольма вносила свой вклад в формирование общей атмосферы безопасности и стабильности в Североевропейском регионе.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что угрозы военной безопасности России на западном и северо-западном стратегических направлениях возросли кратно.

Дестабилизирующим фактором он назвал вступление в НАТО Финляндии и в перспективе Швеции.

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