В центре финансовой аналитики Сбера подготовили исследование, в котором говорится об «обратных эффектах» антироссийских санкций и о недальновидности тех, кто вводил ограничения против России.

Как рассказал RT источник в Сбере, знакомый с вопросом, авторы исследования объясняют неэффективность введённых ограничений рядом факторов: низкая зависимость российской экономики от внешнего капитала, высокая значимость для мира российских сырьевых товаров, стабилизация внутреннего производства с прогрессом импортозамещения.

Уточняется, что российские товары продолжают покупать и сами страны Запада, хотя и в меньших объёмах.

Также аналитики центра подчёркивают, что в ряде случаев западные санкции дали обратный эффект. Так, например, добровольный или вынужденный уход западных компаний из России дал стимул для роста внутреннего производства, налаживания параллельного импорта и импорта альтернативной продукции из третьих стран, а ограничения на вывод капитала позволили укрепить рубль и оставлять валюту в России.

Вместе с этим исследователи отметили, что преследование российского бизнеса на Западе привело к тому, что «западные страны больше не ассоциируются у богатых россиян (и граждан других дружественных стран) с тихой гаванью для хранения сбережений». В итоге обеспеченные россияне стали чаще хранить накопления внутри страны.

При этом отмечается, что сами страны, вводившие санкции, столкнулись с проблемами в экономике, так как массовый ввод ограничений запустил «процесс фрагментации мировой экономики и снижения роли Запада». Серьёзный удар, например, был нанесён по Германии, которая зависела от российских энергоресурсов.

Ранее глава МИД Словении Файон назвала санкции против России недостаточно эффективными.