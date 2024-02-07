Глава МИД Словении Файон назвала санкции против России недостаточно эффективными

Европейский союз должен сделать больше, чтобы санкции против России стали более эффективными. Как заявила глава Министерства иностранных и европейских дел Словении Таня Файон, в нынешнем своём виде они не оказывают на Москву должного влияния.

В интервью редакционному объединению RND Файон отметила, что в Европе не наблюдают влияния санкций на Россию. В то же время странам — участницам ЕС, по её словам, приходится прикладывать больше усилий, чтобы заменить российскую продукцию.

Аналогичную точку зрения ранее высказала глава отдела санкций Национального агентства по противодействию коррупции Украины Агия Загребельская. Она заявила, что санкции ЕС против России слабые.