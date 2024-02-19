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Politico: США и их западные союзники пытаются предотвратить развал ВСУ

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США и их западные союзники пытаются предотвратить развал украинской армии в условиях потери территорий и нехватки боеприпасов.

Об этом пишет Politico.

«Сейчас план... состоит в том, чтобы просто не дать украинской армии развалиться», — говорится в публикации.

Кроме того, в газете отметили, что участники прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности выразили обеспокоенность перспективами Украины в противостоянии с Россией и приверженностью Америки Киеву.

Ранее сенатор-республиканец Джеймс Дэвид Вэнс высказал мнение, что возможное выделение нового пакета военной помощи США для Украины вряд ли изменит ситуацию в зоне боевых действий.

Также сообщалось, что Владимир Зеленский перестанет считать США партнёром, если ВСУ не выделят помощь.

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