Сенатор Вэнс: новый пакет помощи США Киеву вряд ли изменит ситуацию на фронте
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Об этом политик сказал на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Если пакет... пройдёт, я должен быть честен, это не изменит фундаментально реальность на поле боя», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о полном взятии под контроль группировкой войск «Центр» населённого пункта Авдеевка.
В Минобороны России заявили, что ВСУ в боях за Авдеевку за сутки потеряли более 1,5 тыс. военнослужащих.