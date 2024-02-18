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Сенатор Вэнс: новый пакет помощи США Киеву вряд ли изменит ситуацию на фронте

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Сенатор-республиканец Джеймс Дэвид Вэнс высказал мнение, что возможное выделение нового пакета военной помощи США для Украины вряд ли изменит ситуацию в зоне боевых действий.
Сенатор Вэнс: новый пакет помощи США Киеву вряд ли изменит ситуацию на фронте
  • Gettyimages.ru

Об этом политик сказал на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Если пакет... пройдёт, я должен быть честен, это не изменит фундаментально реальность на поле боя», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о полном взятии под контроль группировкой войск «Центр» населённого пункта Авдеевка.

В Минобороны России заявили, что ВСУ в боях за Авдеевку за сутки потеряли более 1,5 тыс. военнослужащих.

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