Сенатор Вэнс: новый пакет помощи США Киеву вряд ли изменит ситуацию на фронте

Сенатор-республиканец Джеймс Дэвид Вэнс высказал мнение, что возможное выделение нового пакета военной помощи США для Украины вряд ли изменит ситуацию в зоне боевых действий.

Об этом политик сказал на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Если пакет... пройдёт, я должен быть честен, это не изменит фундаментально реальность на поле боя», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о полном взятии под контроль группировкой войск «Центр» населённого пункта Авдеевка.

В Минобороны России заявили, что ВСУ в боях за Авдеевку за сутки потеряли более 1,5 тыс. военнослужащих.