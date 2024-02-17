США добавят $5 млн на проект по «снижению энергозависимости» Армении от России

Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о дополнительном финансировании программы по «обеспечению безопасности энергетического сектора Армении». Ещё $5 млн будет направлено на ускорение реализации проектов в области электроэнергетики, которые позволят «снизить зависимость» Армении от российского и иранского природного газа, говорится в документе. С материалами ознакомился RT.

Как следует из документа, проект американского агентства в Армении реализует компания Tetra Tech. После предоставления дополнительного финансирования его бюджет составит $15,7 млн.

«Благодаря дополнительному финансированию компания Tetra Tech предоставит техническую помощь и другие услуги, чтобы ускорить (реализацию. — RT) ключевых проектов в сфере электроэнергетики, которые позволят увеличить использование возобновляемых источников энергии и снизить зависимость Армении от российского и иранского природного газа», — отмечается в документе.

Американские аналитики обеспокоены тем, что Россия якобы может «заставить» Армению отказаться от выбранного пути «демократических реформ», в том числе с помощью рычагов в энергетическом секторе.

«У правительств Армении и США имеется серьёзная обеспокоенность тем, что Россия может использовать геоэкономические рычаги в энергетическом секторе, в том числе поставки природного газа, чтобы заставить Армению отказаться от (выбранного. — RT) пути, поставив под угрозу стабильность в оставшейся демократической стране в регионе», — подчёркивают в USAID.

Так, согласно условиям допфинансирования, подрядчик будет «напрямую реагировать» на обращения армянских властей к Вашингтону о предоставлении помощи в энергетическом секторе, чтобы «смягчить вредоносное экономические воздействие, пока Армения пытается расширить круг геополитических связей».

Политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с RT подчеркнул, что Вашингтон стремится вывести Ереван из «сферы влияния России».

«Мы наблюдаем, что Армения превращается в ключевую для американцев страну в регионе Южного Кавказа. Видно, что они пытаются продвигать через неё определённые проамериканские, прозападные интересы. Им важно, во-первых, вывести Армению из сферы влияния России, а во-вторых, создавать проблемы, учитывая наибольшую армянскую диаспору в России», — заключил эксперт.

Ранее Госдеп США направлял $500 тыс. на «расширение возможностей» независимых СМИ в Армении.