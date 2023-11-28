США выделят Украине $25 млн на восстановление энергетической инфраструктуры

В украинском Министерстве энергетики заявили, что Соединённые Штаты намерены выделить Украине $25 млн на восстановление энергетической инфраструктуры.

Об этом украинское ведомство написало в своих соцсетях.

«USAID и секретариат энергетического сообщества подписали соглашение о грантовом взносе США в фонд поддержки энергетики Украины на общую сумму $25 млн», — говорится в сообщении.

Уточняется, что этот грант является первым взносом в фонд со стороны Вашингтона.

25 ноября «Укрэнерго» сообщило, что магистральные воздушные ЛЭП получили повреждения в центральном районе Украины.