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США выделят Украине $25 млн на восстановление энергетической инфраструктуры

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В украинском Министерстве энергетики заявили, что Соединённые Штаты намерены выделить Украине $25 млн на восстановление энергетической инфраструктуры.
США выделят Украине $25 млн на восстановление энергетической инфраструктуры
  • Gettyimages.ru

Об этом украинское ведомство написало в своих соцсетях.

«USAID и секретариат энергетического сообщества подписали соглашение о грантовом взносе США в фонд поддержки энергетики Украины на общую сумму $25 млн», — говорится в сообщении.

Уточняется, что этот грант является первым взносом в фонд со стороны Вашингтона. 

25 ноября «Укрэнерго» сообщило, что магистральные воздушные ЛЭП получили повреждения в центральном районе Украины.

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