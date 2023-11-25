«Укрэнерго» сообщило о повреждениях магистральных ЛЭП на Украине
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Об этом компания написала в Telegram.
«Магистральные воздушные линии электропередачи «Укрэнерго» и линии распределения облэнерго в центральном регионе повреждены», — говорится в сообщении.
Компания также заявила о снижении надёжности энергопитания в регионе.
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