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«Укрэнерго» сообщило о повреждениях магистральных ЛЭП на Украине

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Украинская компания «Укрэнерго» сообщила, что магистральные воздушные ЛЭП получили повреждения в центральном районе Украины.
«Укрэнерго» сообщило о повреждениях магистральных ЛЭП на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © freedom_naruk

Об этом компания написала в Telegram.

«Магистральные воздушные линии электропередачи «Укрэнерго» и линии распределения облэнерго в центральном регионе повреждены», — говорится в сообщении.

Компания также заявила о снижении надёжности энергопитания в регионе.

Ранее Военная хроника рассказала о налёте дронов на Киев.

Позже стало известно, что в Киеве после взрывов без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений.

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