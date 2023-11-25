«Укрэнерго» сообщило о повреждениях магистральных ЛЭП на Украине

Украинская компания «Укрэнерго» сообщила, что магистральные воздушные ЛЭП получили повреждения в центральном районе Украины.

Об этом компания написала в Telegram.

«Магистральные воздушные линии электропередачи «Укрэнерго» и линии распределения облэнерго в центральном регионе повреждены», — говорится в сообщении.

Компания также заявила о снижении надёжности энергопитания в регионе.

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