Госдеп США потратит $500 тысяч на «расширение возможностей» независимых СМИ в Армении

Посольство США в Ереване планирует запустить образовательную программу для обучения журналистов-расследователей в Армении. По замыслу авторов, это поможет «устранить пробелы» в журналистском образовании путём создания «многочисленных плеяд» квалифицированных специалистов. С документом ознакомился RT.

«Инициатива будет способствовать достижению цели посольства — укреплению способности независимых армянских СМИ эффективно информировать общественность, противодействовать дезинформации и продвигать общие демократические ценности путём подготовки многочисленных плеяд квалифицированных журналистов, способных создавать качественные журналистские материалы», — говорится в описании гранта.

Так, основными видами деятельности будут создание образовательной программы для армянских начинающих журналистов, а также предоставление стипендий на подготовку материалов, «представляющих общественный интерес».

За два года сотрудники американского ведомства рассчитывают обучить не менее 50 специалистов в Армении. Общий объём финансирования программы составит $500 тыс.

«Программа обучения будет основана на передовом опыте американского журналистского образования и современных технологиях производства мультимедийных материалов», — подчёркивается в документе.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT объяснил инициативу США подготовкой молодых специалистов, пропагандирующих американские ценности и повестку в Армении.

«Из числа местных жителей будут готовить и обустраивать в Армении американских пропагандистов. Именовать их там будут «свободной прессой». Выделение денег достаточно приличное», — отметил Оленченко.

Ранее посольство США в Кракове объявляло программу по обучению польских журналистов созданию сюжетов об украинских семьях.