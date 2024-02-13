Лидеры стран обычно не высказываются об интервью коллег из других стран, но в этот раз произошло «попадание лекарства в цель», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя высказывание канцлера ФРГ Олафа Шольца об интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Странный британец Сунак и чистокровный фриц Шольц стали наперебой оценивать интервью российского президента Такеру Карлсону... Произошло точное попадание лекарства в цель, раз у отдельных лидеров западного мира случился затяжной жидкий понос», — заявил Медведев.

По словам политика, в ближайшее время европейские политики «поменяют загаженные памперсы и расправят свои обвисшие плечи», но «вербальная диарея продолжится», так как это их повседневная работа.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал интервью Путина Карлсону «нелепым» и заявил, что Запад должен продолжать военную помощь Украине.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в свою очередь подверг критике интервью и назвал его «смехотворным».

По словам лидера движения «Патриоты» Флориана Филиппо, интервью Путина вызвало истерику в НАТО.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что западные лидеры ознакомились с интервью Путина — для Кремля это самое главное.