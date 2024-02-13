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Медведев назвал реакцию Шольца на интервью Путина «попаданием лекарства в цель»

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Лидеры стран обычно не высказываются об интервью коллег из других стран, но в этот раз произошло «попадание лекарства в цель», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя высказывание канцлера ФРГ Олафа Шольца об интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
Медведев назвал реакцию Шольца на интервью Путина «попаданием лекарства в цель»
  • РИА Новости

«Странный британец Сунак и чистокровный фриц Шольц стали наперебой оценивать интервью российского президента Такеру Карлсону... Произошло точное попадание лекарства в цель, раз у отдельных лидеров западного мира случился затяжной жидкий понос», — заявил Медведев.

По словам политика, в ближайшее время европейские политики «поменяют загаженные памперсы и расправят свои обвисшие плечи», но «вербальная диарея продолжится», так как это их повседневная работа.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал интервью Путина Карлсону «нелепым» и заявил, что Запад должен продолжать военную помощь Украине.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в свою очередь подверг критике интервью и назвал его «смехотворным».

По словам лидера движения «Патриоты» Флориана Филиппо, интервью Путина вызвало истерику в НАТО

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что западные лидеры ознакомились с интервью Путина — для Кремля это самое главное.

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