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Французский политик Филиппо рассказал об истерике в НАТО из-за интервью Путина

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Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало истерику в НАТО. Об этом заявил лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.
Французский политик Филиппо рассказал об истерике в НАТО из-за интервью Путина
  • РИА Новости

«НАТО впадает в истерику и призывает к тотальным войнам, это своего рода неконтролируемый нервный срыв!» — написал он в соцсети X.

Филиппо подчеркнул, что западные политики до сих пор не оправились от интервью с президентом России.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал интервью Путина Карлсону «нелепым» и заявил, что Запад должен продолжать военную помощь Украине.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, в свою очередь, интервью подверг критике и назвал его «смехотворным».

По словам представителя МИД России Марии Захаровой, канцлер Германии и британский премьер подчеркнули свою зависимость от США.

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