Французский политик Филиппо рассказал об истерике в НАТО из-за интервью Путина
- РИА Новости
«НАТО впадает в истерику и призывает к тотальным войнам, это своего рода неконтролируемый нервный срыв!» — написал он в соцсети X.
Филиппо подчеркнул, что западные политики до сих пор не оправились от интервью с президентом России.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал интервью Путина Карлсону «нелепым» и заявил, что Запад должен продолжать военную помощь Украине.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, в свою очередь, интервью подверг критике и назвал его «смехотворным».
По словам представителя МИД России Марии Захаровой, канцлер Германии и британский премьер подчеркнули свою зависимость от США.