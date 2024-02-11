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Захарова ответила на оскорбительные заявления Шольца и Сунака об интервью Путина

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Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Британии Риши Сунак своими заявлениями об интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркнули свою зависимость от США, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова ответила на оскорбительные заявления Шольца и Сунака об интервью Путина
  • РИА Новости

Об этом она сказала в комментарии «Комсомольской правде».

«Шольц ослушался приказа США не смотреть интервью», — отметила она.

По словам Захаровой, если он будет чаще нарушать инструкции Белого дома, возможно, выведет ФРГ из кризиса.

Говоря о Сунаке, дипломат заявила, что премьеры Великобритании последних лет заботятся не о своей стране и даже не о себе, а лишь покорно исполняют волю США.

Ранее Шольц назвал интервью Путина Карлсону «нелепым» и заявил, что Запад должен продолжать военную помощь Украине.

Сунак, в свою очередь, интервью подверг критике и назвал его «смехотворным».

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