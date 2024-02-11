Захарова ответила на оскорбительные заявления Шольца и Сунака об интервью Путина
- РИА Новости
Об этом она сказала в комментарии «Комсомольской правде».
«Шольц ослушался приказа США не смотреть интервью», — отметила она.
По словам Захаровой, если он будет чаще нарушать инструкции Белого дома, возможно, выведет ФРГ из кризиса.
Говоря о Сунаке, дипломат заявила, что премьеры Великобритании последних лет заботятся не о своей стране и даже не о себе, а лишь покорно исполняют волю США.
Ранее Шольц назвал интервью Путина Карлсону «нелепым» и заявил, что Запад должен продолжать военную помощь Украине.
Сунак, в свою очередь, интервью подверг критике и назвал его «смехотворным».