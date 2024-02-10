Шольц посмотрел интервью Карлсона с Путиным и назвал его «нелепым»

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в США сообщил, что ознакомился с интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Немецкий политик назвал интервью «нелепым» и заявил, что Запад должен продолжать военную помощь Украине.

Шольц сказал об этом на встрече с американским президентом Джо Байденом.

«Когда мы увидели это нелепое интервью, которое дал Путин, мы поняли, что он всегда много обманывает об истории этой войны», — сказал Шольц, обвинив российского президента в «империализме».

Западные страны должны сделать всё возможное, чтобы поддержать Украину, уверен канцлер, слова которого приводит пресс-служба Белого дома.

Американский журналист Сеймур Херш уже посмотрел интервью своего коллеги Такера Карлсона с Владимиром Путиным. По мнению французского политика Флориана Филиппо, интервью стало прорывом информационной блокады западных стран.

Как отметили в Кремле, интервью Путина стало хорошей возможностью для российского лидера быть услышанным на Западе, где самые крупные СМИ находятся под контролем англосаксов.

В частности, во время беседы с журналистом президент России выразил недоумение, почему Германия хранит молчание, прекрасно понимая, что взрыв на «Северных потоках» устроили их партнёры по НАТО и что это нанесло удар по экономике ФРГ. Как констатировал Путин, сегодняшние немецкие власти не руководствуются национальными интересами.