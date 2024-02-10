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Песков назвал главным в интервью Карлсону то, что люди на Западе услышат Путина

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Интервью президента Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону стало хорошей возможностью для российского лидера быть услышанным на Западе, где самые крупные СМИ находятся под контролем англосаксов, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков назвал главным в интервью Карлсону то, что люди на Западе услышат Путина
  • globallookpress.com
  • © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

Как подчеркнул представитель Кремля, нельзя ожидать, что точка зрения Москвы будет находить поддержку, но главное, чтобы президент был услышан — в таком случае больше людей задумаются о том, прав он или нет.

Песков напомнил о словах Путина, что США очень сложно победить в войне пропаганды, потому что они контролируют мировые СМИ.

«Потому что англосаксы так или иначе владеют всеми крупнейшими вещателями, всеми крупнейшими газетами и так далее. И вот на этом фоне главное — дать возможность людям ознакомиться с нашим мировоззрением. И в этом плане это очень хорошая возможность», — сказал пресс-секретарь президента в разговоре с ТАСС.

Американский журналист Сеймур Херш уже посмотрел интервью своего коллеги Такера Карлсона с Владимиром Путиным. По мнению французского политика Флориана Филиппо, интервью стало прорывом информационной блокады западных стран.

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