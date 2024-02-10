Песков назвал главным в интервью Карлсону то, что люди на Западе услышат Путина

Интервью президента Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону стало хорошей возможностью для российского лидера быть услышанным на Западе, где самые крупные СМИ находятся под контролем англосаксов, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как подчеркнул представитель Кремля, нельзя ожидать, что точка зрения Москвы будет находить поддержку, но главное, чтобы президент был услышан — в таком случае больше людей задумаются о том, прав он или нет.

Песков напомнил о словах Путина, что США очень сложно победить в войне пропаганды, потому что они контролируют мировые СМИ.

«Потому что англосаксы так или иначе владеют всеми крупнейшими вещателями, всеми крупнейшими газетами и так далее. И вот на этом фоне главное — дать возможность людям ознакомиться с нашим мировоззрением. И в этом плане это очень хорошая возможность», — сказал пресс-секретарь президента в разговоре с ТАСС.

Американский журналист Сеймур Херш уже посмотрел интервью своего коллеги Такера Карлсона с Владимиром Путиным. По мнению французского политика Флориана Филиппо, интервью стало прорывом информационной блокады западных стран.