Журналист Херш заявил, что посмотрел интервью Такера Карлсона с Путиным

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что посмотрел интервью своего коллеги Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным.

«Я, конечно, посмотрел интервью», — сказал он РИА Новости.

Журналист отметил интерес Карлсона к истории со взрывом на «Северном потоке», однако отказался комментировать само интервью и часть с обсуждением диверсии.

«Я просто не комментирую. Что случилось, то случилось», — сказал Херш.

Президент России Владимир Путин, комментируя взрывы на «Северных потоках», сказал, что у ЦРУ нет алиби.

Путин также выразил удивление в связи с молчанием ФРГ на фоне взрывов на СП.

Ранее сообщалось, что интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России собрало свыше 150 млн просмотров.