RT в Telegram
Подпишись

Журналист Херш заявил, что посмотрел интервью Такера Карлсона с Путиным

Короткая ссылка
Американский журналист Сеймур Херш заявил, что посмотрел интервью своего коллеги Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным.

«Я, конечно, посмотрел интервью», — сказал он РИА Новости.

Журналист отметил интерес Карлсона к истории со взрывом на «Северном потоке», однако отказался комментировать само интервью и часть с обсуждением диверсии.

«Я просто не комментирую. Что случилось, то случилось», — сказал Херш.

Президент России Владимир Путин, комментируя взрывы на «Северных потоках», сказал, что у ЦРУ нет алиби.

Путин также выразил удивление в связи с молчанием ФРГ на фоне взрывов на СП.

Ранее сообщалось, что интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России собрало свыше 150 млн просмотров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить