Журналист Херш заявил, что посмотрел интервью Такера Карлсона с Путиным
«Я, конечно, посмотрел интервью», — сказал он РИА Новости.
Журналист отметил интерес Карлсона к истории со взрывом на «Северном потоке», однако отказался комментировать само интервью и часть с обсуждением диверсии.
«Я просто не комментирую. Что случилось, то случилось», — сказал Херш.
Президент России Владимир Путин, комментируя взрывы на «Северных потоках», сказал, что у ЦРУ нет алиби.
Путин также выразил удивление в связи с молчанием ФРГ на фоне взрывов на СП.
Ранее сообщалось, что интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России собрало свыше 150 млн просмотров.