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Политик Филиппо: интервью Путина прорвало информационную блокаду Запада

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Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало прорывом информационной блокады западных стран.
Политик Филиппо: интервью Путина прорвало информационную блокаду Запада
  • AP
  • © Gavriil Grigorov, Sputnik

Такое мнение политик высказал в беседе с ТАСС.

Собеседник агентства указал на необходимость того, чтобы международная аудитория слышала альтернативные голоса по поводу украинского конфликта.

Филиппо подчеркнул, что на Западе к настоящему моменту сложился агрессивный подход к информации, который допускает только собственные тезисы.

«Западные СМИ претендуют на монополию в освещении этого конфликта и политики России в целом. Но они не могут не знать, что проиграют, поскольку у Карлсона огромная аудитория», — заключил он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил мнение, что в США будут очень внимательно изучать и анализировать интервью, которое Путин дал Карлсону.

Также представитель Кремля заявил, что Карлсон не согласовывал вопросы для интервью с Путиным.

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