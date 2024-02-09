Политик Филиппо: интервью Путина прорвало информационную блокаду Запада

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало прорывом информационной блокады западных стран.

Такое мнение политик высказал в беседе с ТАСС.

Собеседник агентства указал на необходимость того, чтобы международная аудитория слышала альтернативные голоса по поводу украинского конфликта.

Филиппо подчеркнул, что на Западе к настоящему моменту сложился агрессивный подход к информации, который допускает только собственные тезисы.

«Западные СМИ претендуют на монополию в освещении этого конфликта и политики России в целом. Но они не могут не знать, что проиграют, поскольку у Карлсона огромная аудитория», — заключил он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил мнение, что в США будут очень внимательно изучать и анализировать интервью, которое Путин дал Карлсону.

Также представитель Кремля заявил, что Карлсон не согласовывал вопросы для интервью с Путиным.