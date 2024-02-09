Политик Филиппо: интервью Путина прорвало информационную блокаду Запада
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- © Gavriil Grigorov, Sputnik
Такое мнение политик высказал в беседе с ТАСС.
Собеседник агентства указал на необходимость того, чтобы международная аудитория слышала альтернативные голоса по поводу украинского конфликта.
Филиппо подчеркнул, что на Западе к настоящему моменту сложился агрессивный подход к информации, который допускает только собственные тезисы.
«Западные СМИ претендуют на монополию в освещении этого конфликта и политики России в целом. Но они не могут не знать, что проиграют, поскольку у Карлсона огромная аудитория», — заключил он.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил мнение, что в США будут очень внимательно изучать и анализировать интервью, которое Путин дал Карлсону.
Также представитель Кремля заявил, что Карлсон не согласовывал вопросы для интервью с Путиным.