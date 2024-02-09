Песков: в США будут внимательно изучать взятое Карлсоном интервью у Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что в США будут очень внимательно изучать и анализировать интервью, которое дал российский лидер Владимир Путин американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Никакой истерики и паники [в США] мы не видим, я не соглашусь с этим мнением. Они будут очень внимательно изучать это интервью, они будут его анализировать», — указал он.

По его словам, вместе с этим в США наблюдается профессиональное нежелание публиковать интервью, которое было дано Карлсону, потому что в стране наблюдается раскол по политическим взглядам, а также в американских медиа есть корпоративный раскол.

Ранее RT опубликовал интервью Владимира Путина с американским ведущим Такером Карлсоном, записанное в Москве.