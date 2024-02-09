Песков: в США будут внимательно изучать взятое Карлсоном интервью у Путина
- AP
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«Никакой истерики и паники [в США] мы не видим, я не соглашусь с этим мнением. Они будут очень внимательно изучать это интервью, они будут его анализировать», — указал он.
По его словам, вместе с этим в США наблюдается профессиональное нежелание публиковать интервью, которое было дано Карлсону, потому что в стране наблюдается раскол по политическим взглядам, а также в американских медиа есть корпоративный раскол.
Ранее RT опубликовал интервью Владимира Путина с американским ведущим Такером Карлсоном, записанное в Москве.