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Премьер Британии Сунак вслед за Шольцем раскритиковал интервью Путина

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подверг критике интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Британский премьер назвал его «смехотворным».
Премьер Британии Сунак вслед за Шольцем раскритиковал интервью Путина
  • AP
  • © Frank Augstein

Говоря на эту тему в эфире телеканала Sky News, Сунак заявил, что высказывание российского лидера об ответственности НАТО и Соединённых Штатов за начало конфликта на Украине — «явно смехотворное».

«Я горжусь тем, что Великобритания с самого начала твёрдо поддерживала Украину», — заявил Сунак.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что ознакомился с интервью Путина Карлсону и счёл его «нелепым». На слова немецкого политика отреагировал депутат Государственной думы Михаил Шеремет. Он назвал реакцию Шольца чушью и жестом беспомощности.

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