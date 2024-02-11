Премьер Британии Сунак вслед за Шольцем раскритиковал интервью Путина

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подверг критике интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Британский премьер назвал его «смехотворным».

Говоря на эту тему в эфире телеканала Sky News, Сунак заявил, что высказывание российского лидера об ответственности НАТО и Соединённых Штатов за начало конфликта на Украине — «явно смехотворное».

«Я горжусь тем, что Великобритания с самого начала твёрдо поддерживала Украину», — заявил Сунак.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что ознакомился с интервью Путина Карлсону и счёл его «нелепым». На слова немецкого политика отреагировал депутат Государственной думы Михаил Шеремет. Он назвал реакцию Шольца чушью и жестом беспомощности.