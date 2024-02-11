Депутат Шеремет назвал чушью реакцию Шольца на интервью Путина

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал чушью и жестом беспомощности реакцию канцлера ФРГ Олафа Шольца на интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Заявление Шольца звучит беспомощно и глупо, ведь оно сделано под тяжестью бремени, отведённой ему роли придворного шута, готового нести любую чушь, лишь бы не получить пинок сапогом от хозяина Белого дома», — сказал он РИА Новости.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее во время визита в США сообщил, что ознакомился с интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Немецкий политик назвал интервью «нелепым» и заявил, что Запад должен продолжать военную помощь Украине.

Американский журналист Сеймур Херш уже посмотрел интервью своего коллеги Такера Карлсона с Владимиром Путиным. По мнению французского политика Флориана Филиппо, интервью стало прорывом информационной блокады западных стран.