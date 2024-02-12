Песков: главное, что западные политики ознакомились с интервью Путина
- AP
- © Gavriil Grigorov/Sputnik, Kremlin
«По всей видимости, они знакомы с содержанием интервью, и это для нас главное», — сказал он в ходе брифинга с журналистами.
Песков подчеркнул, что позиция Путина в полной мере представлена в этом интервью.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал интервью Путина Карлсону «нелепым» и заявил, что Запад должен продолжать военную помощь Украине.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, в свою очередь, подверг критике интервью и назвал его «смехотворным».
По словам лидера движения «Патриоты» Флориана Филиппо, интервью Путина вызвало истерику в НАТО.