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Маск назвал безумием идею не дать возможности прекратить американскую помощь Киеву

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Американский предприниматель Илон Маск считает безумием идею не допустить возможности прекратить помощь Украине при следующем президенте США.

Таким образом он прокомментировал заявление американского сенатора Джеймса Дэвида Вэнса, который предположил, что в случае принятия кандидатом в президенты США Дональдом Трампом при его избрании решения о прекращении или приостановке финансовой поддержки Украины демократы могут представить это нарушением закона и попытаться начать процедуру импичмента.

«Это безумие», — написал Маск на странице в социальной сети X.

Ранее Маск назвал возможные попытки помешать распространению интервью президента России Владимира Путина цензурой.

Также Маск согласился, что Крым и Донбасс останутся российскими.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому 30 сентября в стране будет праздноваться День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

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