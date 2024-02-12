Маск назвал возможные попытки помешать распространению интервью Путина цензурой

Американский бизнесмен Илон Маск назвал безумием возможные попытки ограничить распространение интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.

Таким образом он отреагировал на информацию, что Facebook* якобы ограничил распространение интервью на своей платформе.

«Это безумный уровень цензуры!» — написал Маск в соцсети X.

Ранее лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что интервью Путина вызвало истерику в НАТО.

* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.