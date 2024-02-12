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Маск назвал возможные попытки помешать распространению интервью Путина цензурой

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Американский бизнесмен Илон Маск назвал безумием возможные попытки ограничить распространение интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.
Маск назвал возможные попытки помешать распространению интервью Путина цензурой
  • AP
  • © Leon Neal

Таким образом он отреагировал на информацию, что Facebook* якобы ограничил распространение интервью на своей платформе.

«Это безумный уровень цензуры!» — написал Маск в соцсети X.

Ранее лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что интервью Путина вызвало истерику в НАТО

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