Маск назвал возможные попытки помешать распространению интервью Путина цензурой
- AP
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Таким образом он отреагировал на информацию, что Facebook* якобы ограничил распространение интервью на своей платформе.
«Это безумный уровень цензуры!» — написал Маск в соцсети X.
Ранее лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что интервью Путина вызвало истерику в НАТО.
* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.