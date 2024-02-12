Белый дом: необходимости в оценке умственных способностей Байдена нет

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что необходимости в оценке умственных способностей американского лидера Джо Байдена в рамках ежегодной диспансеризации сейчас нет.

«Я провела бессчётные часы с президентом, я верю, что у него острый ум и он контролирует ситуацию», — цитирует её РИА Новости.

Таким образом Жан-Пьер ответила на просьбу журналистов оценить необходимость проверить умственные способности Байдена.

Ранее специальный прокурор Роберт Хёр завершил расследование дела о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов.

В отчёте Хёр призвал не возбуждать против американского лидера уголовное дело, поскольку в суде перед присяжными Байден может предстать в качестве «симпатичного пожилого мужчины с проблемами с памятью».

После этого газета Politico заявила, что демократы предупредили помощников Байдена, что он не может отступить в ответ на отчёт и должен чаще появляться на публике, чтобы демонстрировать живость ума.

По оценкам немецкого журнала Der Spiegel, Джо Байден начал казаться «более слабым и уязвимым», чем когда-либо прежде за время своего пребывания на посту. После публикации отчёта о расследовании небрежного обращения президента США с секретными правительственными документами Байден пытался опровергнуть представления о том, что он «старый и рассеянный», однако вместо этого он подтвердил данные опасения, говорится в статье.