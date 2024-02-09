Политолог: запрет администрации Байдена на экспорт СПГ выгоден России

Политолог Евгений Михайлов прокомментировал в беседе с RT появление проекта резолюции, который осуждает решение президента США Джо Байдена запретить выдачу лицензий на экспорт СПГ. Документ подготовила группа конгрессменов во главе с республиканцем Брэндоном Уильямсом. По словам политиков, этот запрет способствует зависимости Европы от российского газа, в то время как цель Вашингтона — «предотвратить доминирование» России на Европейском континенте.

Как считает политолог Евгений Михайлов, появление подобной резолюции неудивительно, так как из-за запрета выдачи лицензий на экспорт СПГ национальная безопасность США действительно подвергается угрозе.

«Понятно, что уменьшается прибыль, потому что Америка, запретив фактически Европе сотрудничать с Россией, зарабатывает колоссальные деньги на доставке СПГ в Европу. Если же запрет будет действовать долго, США понесут убытки, а Европа начнёт задумываться над тем, чтобы всё-таки искать пути сблизиться с Москвой, так как будет загнана в угол. На этой волне в Европе могут появиться лидеры, которые будут действовать не в интересах США», — пояснил аналитик.

Он также добавил, что сложившаяся ситуация выгодна для России, так как европейские страны будут заинтересованы в российских энергоресурсах.

По мнению авторов проекта резолюции, введённый Байденом запрет поддерживает зависимость Европы от сжиженного природного газа из России. При этом конгрессмены подчеркнули, что ключевой стратегической целью Соединённых Штатов является «предотвращение российского доминирования на Европейском континенте».

Они также отметили, что Россия якобы уже использовала поставки СПГ с тем, чтобы «получить рычаг влияния» на европейских союзников США, в том числе через строительство крупных трубопроводных сетей «Северный поток» и «Ямал — Европа».

«Конгресс призывает администрацию (президента США Джо Байдена. — RT) отменить своё решение и возобновить выдачу лицензий на СПГ-проекты в интересах национальной безопасности и экономического процветания», — говорится в документе.

В конце января Байден заявил, что Соединённые Штаты приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ из-за ситуации с изменением климата. В американском сенате это решение президента назвали помощью России.