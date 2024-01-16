Россия в 2023 году заняла второе место по поставкам СПГ в Грецию
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Такие данные приводит оператор газотранспортной системы Греции DESFA.
Основным пунктом поставки природного газа в Грецию в 2023 году стал терминал СПГ в Ревитуссе (пункт входа Агиа Триада).
«На втором месте оказалась Россия с 8,38 ТВт · ч, за ней следуют Египет (3,5 ТВт · ч), Алжир (3,47 ТВт · ч), Норвегия (0,97 ТВт · ч), Нигерия (0,94 ТВт · ч) и Испания (0,51 ТВт · ч)», — говорится в пресс-релизе.
В декабре прошлого года стало известно, что Япония нарастила импорт СПГ из России в ноябре на 46,9%.