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Россия в 2023 году заняла второе место по поставкам СПГ в Грецию

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Россия в 2023 году поставила СПГ в Грецию в объёме 8,38 тераватт-часов (ТВт · ч), таким образом заняв второе место по поставкам сжиженного природного газа в эту страну. На первом месте остаются США (10,75 ТВт · ч).
Россия в 2023 году заняла второе место по поставкам СПГ в Грецию
  • Gettyimages.ru
  • © happyphoton

Такие данные приводит оператор газотранспортной системы Греции DESFA.

Основным пунктом поставки природного газа в Грецию в 2023 году стал терминал СПГ в Ревитуссе (пункт входа Агиа Триада).

«На втором месте оказалась Россия с 8,38 ТВт · ч, за ней следуют Египет (3,5 ТВт · ч), Алжир (3,47 ТВт · ч), Норвегия (0,97 ТВт · ч), Нигерия (0,94 ТВт · ч) и Испания (0,51 ТВт · ч)», — говорится в пресс-релизе.

В декабре прошлого года стало известно, что Япония нарастила импорт СПГ из России в ноябре на 46,9%.

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