США планируют «выстроить надёжные отношения» с молодыми лидерами в Польше

Посольство США в Варшаве объявило о новой программе, нацеленной на углубление представления о Соединённых Штатах посредством интерактивных проектов в «Американских пространствах» в Польше.

В документе, с которым ознакомился RT, отмечается, что отдел общественной дипломатии США в Польше приглашает организации к участию в программе, которая будет способствовать «углублению представления» о Соединённых Штатах среди польской молодёжи. Целевая аудитория проекта — перспективные лидеры в возрасте от 15 до 35 лет.

Уточняется, что «Американские пространства» — это поддерживаемые Госдепартаментом культурные и информационные центры по всему миру, которые предоставляют свободный и открытый доступ для членов местных сообществ «с целью узнать больше о США».

«В Польше открыты шесть американских уголков (Гданьск, Люблин, Катовице, Лодзь, Радом, Вроцлав) и один американский центр (Краков)», — поясняют составители документа.

В рамках программы американские специалисты планируют проводить мастер-классы, семинары и тренинги в сфере «мягких навыков» и лидерских качеств, чтобы «привлечь следующее поколение перспективных лидеров Польши».

«Основная аудитория «Американских пространств» в Польше для данной возможности финансирования — это перспективные лидеры в Польше возрастом от 15 до 35 лет, в том числе ученики старших классов и студенты вузов, а также молодые специалисты», — отмечается в документе.

Одним из основных направлений деятельности в рамках инициативы станет обучение медиаграмотности и цифровой интеграции («курс или серия семинаров для старшеклассников и студентов колледжей, направленных на повышение медиаграмотности и борьбу с ложными сведениями, дезинформацией, кибербуллингом, кибернасилием и языком ненависти»).

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT заявил, что Вашингтон формирует будущие политические элиты с проамериканских позиций.

«Соединённые Штаты делают ставку на самых амбициозных, на самых перспективных молодых людей, которые, скорее всего, займут посты в государственной машине польского государства. И очевидно, что ставка как раз на это молодое поколение. Цель простая — держать под контролем будущие элиты главных союзников США», — отметил эксперт.

Ранее Госдепартамент США планировал «наладить связь» с новым поколением в Польше посредством организации кино-, музыкальных, научных, культурных и прочих фестивалей с участием американских экспертов и артистов.