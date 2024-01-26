США намерены повысить «гражданскую вовлечённость» сельской молодёжи в Киргизии

Госдепартамент США профинансирует проекты по развитию демократических институтов и гражданского общества в Киргизии. Ведомство объявило о готовности предоставить гранты заинтересованным сторонам. С документом Госдепа ознакомился RT.

«Данная программа способствует развитию демократических институтов и гражданского общества в стране путём предоставления на конкурсной основе малых грантов неправительственным организациям (НПО) и ассоциациям, некоммерческим организациям гражданского общества, а также независимым местным СМИ в Киргизской Республике», — говорится в документе.

Максимальный размер гранта может составить $50 тыс., всего планируется выделить до 20 грантов.

Как следует из документа, одной из приоритетных тем для конкурсных заявок является «продвижение демократических институтов».

Финансируемые инициативы должны «укрепить демократию» в Киргизии посредством повышения степени гражданской вовлечённости в политические процессы, подчеркнули в Госдепе.

При этом ключевой аудиторией проектов станет молодёжь из сельской местности в возрасте от 18 до 35 лет, а также их семьи, общественные лидеры, молодёжные организации, госслужащие и журналисты.

Американское ведомство рассчитывает, что мероприятия в рамках проектов среди прочего расширят сотрудничество между гражданами и госорганами по вопросам «надлежащего управления». В частности, повысится потенциал не менее 20 сельских НПО для работы с местными органами власти.

Как пояснил в разговоре с RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, США стремятся работать с молодёжью, так как эта часть населения более активна в политических процессах.

«Молодёжь можно использовать в своих различных целях, в том числе и для цветных революций. Поэтому ставка на молодых людей делается не только в Киргизии, но и по всему миру», — отметил аналитик.

По его словам, страны Центральной Азии остаются в центре внимания Соединённых Штатов.

«Регион для США стратегический, так как находится между практически тремя великими державами — Россией, Китаем и Индией. И очевидно, что просто так оставлять без внимания этот регион они не намерены. Отсюда геополитическая и стратегическая важность Киргизии», — добавил Блохин.

В прошлом году Американское агентство по международному развитию (USAID) заявляло о намерении выделить до $12 млн на противодействие «дезинформации» в Центральной Азии.