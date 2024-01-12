Госдеп проведёт в Польше фестивали для «углубления представления» о США

Посольство США в Варшаве объявило открытый конкурс среди организаций на проведение кино-, музыкальных, научных, культурных и прочих фестивалей в Польше. Цель программы — углубить представление о США и «наладить связь» с новым поколением. С документом ознакомился RT.

Отдел общественной дипломатии посольства США в Варшаве и американского генконсульства в Кракове планирует проводить фестивали с участием американских экспертов, артистов и исполнителей в Польше. Для этого ведомство объявило открытый конкурс заявок среди организаций на получение гранта.

По замыслу авторов, программа должна сформировать у населения более глубокое представление о Соединённых Штатах.

«Наиболее перспективные предложения также будут способствовать продвижению приоритетов американо-польского партнёрства, включая, в частности, <…> укрепление демократических принципов, вовлечённости гражданского общества и терпимости; продвижение гендерного равенства; или налаживание связей с представителями нового поколения и влиятельными фигурами общества», — отмечается в документе.

Целевой аудиторией программы являются польские студенты и молодые специалисты в возрасте от 18 до 35 лет, а также общественные деятели, подчёркивают авторы.

Политолог Иван Мезюхо в разговоре с RT предположил, что подобные инициативы направлены на то, чтобы настроить молодёжь Польши против России и создать антироссийские настроения.

«Это очередной транш для того, чтобы проводить работу среди польской молодёжи по накачиванию её очередной порцией русофобии. США много лет работают в Польше, финансируя различные молодёжные программы, цель которых — настроить молодых людей против России и вырастить из них настоящих русофобов, которые в будущем будут продвигать антироссийские тезисы во внешней и внутренней политике польского государства», — заключил эксперт.

Ранее посольство США в Варшаве объявило о запуске программы по обучению польских журналистов созданию сюжетов о возвращении украинских беженцев домой с акцентом на партнёрские отношения с Польшей.