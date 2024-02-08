Володин: решение Швеции по «Северным потокам» связано со вступлением в НАТО
- AFP
- © Airbus DS 2022
«Это не случайно. Швеция проходит процедуру вступления в НАТО — структуру американского гегемонизма», — написал он в своём Telegram-канале.
Володин отметил, что главный идеолог и государство, без участия которого не обошлось, — США, а исполнитель — Украина.
«Скажешь правду — обретёшь проблемы. Вашингтон такого не простит», — добавил он.
Ранее прокуратура Швеции заявила, что прекращает расследование по взрывам на «Северных потоках», потому что не удалось установить подозреваемых.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примечательным отказ Швеции от расследования.
В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение властей Швеции прекратить расследование взрыва на газопроводах не поддаётся логике.