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Володин: решение Швеции по «Северным потокам» связано со вступлением в НАТО

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Решение Швеции прекратить расследование дела о взрыве на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» связано с процессом вступления в НАТО, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Володин: решение Швеции по «Северным потокам» связано со вступлением в НАТО
  • AFP
  • © Airbus DS 2022

«Это не случайно. Швеция проходит процедуру вступления в НАТО — структуру американского гегемонизма», — написал он в своём Telegram-канале. 

Володин отметил, что главный идеолог и государство, без участия которого не обошлось, — США, а исполнитель — Украина.

«Скажешь правду — обретёшь проблемы. Вашингтон такого не простит», — добавил он.

Ранее прокуратура Швеции заявила, что прекращает расследование по взрывам на «Северных потоках», потому что не удалось установить подозреваемых.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примечательным отказ Швеции от расследования.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение властей Швеции прекратить расследование взрыва на газопроводах не поддаётся логике.

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