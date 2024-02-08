USAID наймёт специалиста по инфраструктуре для проектов на Украине
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«Миссия USAID на Украине ищет консультанта в инфраструктурной и инженерно-технической сфере для содействия планированию процесса разработки инфраструктурных программ USAID на Украине и управлению им», — говорится в документе.
В американском агентстве отметили, что новый сотрудник будет выполнять «критически важную роль» и консультировать в том числе по таким вопросам, как транспорт и железнодорожные перевозки, водоснабжение.
Ему предстоит напрямую работать с украинскими коллегами и представителями правительства. Подчёркивается, что инициатива USAID на Украине связана как с инженерно-технической сферой, так и со стратегическим планированием «в более широком контексте внешней политики США».
Так, одна из обязанностей сотрудника — содействовать контролю и стратегическому планированию американской внешней политики, а также оказывать помощь в целях развития инфраструктурной отрасли Украины, особенно в том, что касается экономического и социального восстановления страны.
Помимо этого, специалист должен быть в курсе исследований, связанных с инфраструктурой, в которых делается упор на переход от советских к европейским стандартам, добавили в USAID.
Ранее стало известно, что Соединённые Штаты намерены предоставить Киеву $25 млн на восстановление энергетической инфраструктуры.