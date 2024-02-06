Блинкен заявил, что США продолжат наносить удары на Ближнем Востоке
- AP
Как заявил глава Госдепа, США ранее заявили, что не хотят эскалации на Ближнем Востоке, но продолжат защищать свой военный персонал в этом регионе и в других местах. Блинкен добавил, что американские военные будут и далее делать то, что потребуется.
«Ответная реакция, которую мы предприняли за последние дни, будет продолжена», — сказал он.
Блинкен также затронул ситуацию в Красном море, которая, по его словам, влияет на «всех в мире».
В МИД Ирана отмечали, что удары США по Йемену идут вразрез с заявлениями о нежелании эскалации.
В ночь на 3 февраля силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли авиаудары по 85 целям на территории Сирии и Ирака. По словам президента Джо Байдена, ответные действия на атаку на базу в Иордании продолжатся.
Правительство Ирака назвало это актом агрессии. По имеющимся данным, авиаудары привели к гибели по меньшей мере 16 человек, среди которых были гражданские.
Министерство обороны Сирии также заявило, что авиаудары ВС США по востоку страны привели к гибели как мирных жителей, так и военных.