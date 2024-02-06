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Блинкен заявил, что США продолжат наносить удары на Ближнем Востоке

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США продолжат наносить удары на Ближнем Востоке, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани.
Блинкен заявил, что США продолжат наносить удары на Ближнем Востоке
  • AP

Как заявил глава Госдепа, США ранее заявили, что не хотят эскалации на Ближнем Востоке, но продолжат защищать свой военный персонал в этом регионе и в других местах. Блинкен добавил, что американские военные будут и далее делать то, что потребуется.

«Ответная реакция, которую мы предприняли за последние дни, будет продолжена», — сказал он.

Блинкен также затронул ситуацию в Красном море, которая, по его словам, влияет на «всех в мире».

В МИД Ирана отмечали, что удары США по Йемену идут вразрез с заявлениями о нежелании эскалации.

В ночь на 3 февраля силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли авиаудары по 85 целям на территории Сирии и Ирака. По словам президента Джо Байдена, ответные действия на атаку на базу в Иордании продолжатся.

Правительство Ирака назвало это актом агрессии. По имеющимся данным, авиаудары привели к гибели по меньшей мере 16 человек, среди которых были гражданские.

Министерство обороны Сирии также заявило, что авиаудары ВС США по востоку страны привели к гибели как мирных жителей, так и военных.

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