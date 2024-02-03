Минобороны Сирии: авиаудары США привели к гибели мирных жителей и военных

Авиаудары ВС США по востоку Сирии привели к гибели как мирных жителей, так и военных, заявило сирийское Министерство обороны. Также американская авиация причинила большой ущерб государственной и частной собственности в САР.

Заявление министерства приводит агентство SANA.

Как утверждает Минобороны, в районе, который подвергся американским атакам на востоке страны, сирийская армия борется с остатками террористической организации ИГИЛ*.

«Это подтверждает, что Соединённые Штаты и их вооружённые силы участвуют в этом и являются союзниками организации и всеми силами работают над её возрождением в качестве подразделения как в Сирии, так и в Ираке», — говорится в сообщении агентства.

В ночь на 3 февраля силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли авиаудары по 85 целям на территории Сирии и Ирака. По словам президента Джо Байдена, ответные действия на атаку на базу в Иордании продолжатся. В Пентагоне также заявили, что авиаудары стали только началом ответа.

Как заявил представитель главнокомандующего Вооружёнными силами Ирака Яхья Абдалла, удары США являются нарушением суверенитета.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 29.12.2014.