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ВС Ирака: удары США по Ираку являются нарушением суверенитета

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Представитель главнокомандующего Вооружёнными силами Ирака Яхья Абдалла заявил, что нанесённые США по Ираку удары представляют собой нарушение суверенитета страны.

Он подчеркнул, что американские удары являются угрозой, которая может обернуться для Ирака и региона непредвиденными последствиями, передаёт РИА Новости.

По его словам, атаки США подрывают усилия властей стабилизировать ситуацию в регионе.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что удары по целям в Ираке и Сирии стали только началом ответа.

Американский президент Джо Байден заявил, что ответные действия США на атаку базы в Иордании продолжатся.

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