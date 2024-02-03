ВС Ирака: удары США по Ираку являются нарушением суверенитета
Он подчеркнул, что американские удары являются угрозой, которая может обернуться для Ирака и региона непредвиденными последствиями, передаёт РИА Новости.
По его словам, атаки США подрывают усилия властей стабилизировать ситуацию в регионе.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что удары по целям в Ираке и Сирии стали только началом ответа.
Американский президент Джо Байден заявил, что ответные действия США на атаку базы в Иордании продолжатся.