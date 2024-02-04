Иран: удары США по Йемену противоречат заявлениям о нежелании эскалации
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Об этом пишет Mehr.
Он отметил, что Тегеран расценивает удары как нарушение суверенитета и территориальной целостности Йемена, а также как «вопиющие нарушения международного права».
Продолжая наносить удары, Вашингтон и Лондон угрожают безопасности в мире, добавил Канани Чафи.
Ранее глава Минобороны Соединённого Королевства Грант Шэппс заявил, что третья совместная серия ударов США и Великобритании по территории Йемена не является эскалацией и стала пропорциональным ответом на действия мятежников-хуситов.
В Пентагоне сообщили, что США и их союзники нанесли удары по 36 целям в 13 локациях в Йемене.
Постпред России при ООН при Василий Небензя подчёркивал, что Россия категорически осуждает агрессию США и Великобритании в отношении Йемена.