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Иран: удары США по Йемену противоречат заявлениям о нежелании эскалации

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Удары США и Великобритании по позициям йеменских мятежников-хуситов противоречат заявлениям этих государств о нежелании эскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявил официальный представитель иранского МИД Насер Канани Чафи.
Иран: удары США по Йемену противоречат заявлениям о нежелании эскалации
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

Об этом пишет Mehr.

Он отметил, что Тегеран расценивает удары как нарушение суверенитета и территориальной целостности Йемена, а также как «вопиющие нарушения международного права».

Продолжая наносить удары, Вашингтон и Лондон угрожают безопасности в мире, добавил Канани Чафи.

Ранее глава Минобороны Соединённого Королевства Грант Шэппс заявил, что третья совместная серия ударов США и Великобритании по территории Йемена не является эскалацией и стала пропорциональным ответом на действия мятежников-хуситов.

В Пентагоне сообщили, что США и их союзники нанесли удары по 36 целям в 13 локациях в Йемене.

Постпред России при ООН при Василий Небензя подчёркивал, что Россия категорически осуждает агрессию США и Великобритании в отношении Йемена.

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