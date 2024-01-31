RT в Telegram
Подпишись

Небензя: Россия категорически осудила агрессию Запада против Йемена

Короткая ссылка
Россия категорически осудила агрессию США и Великобритании в отношении Йемена, которая не получила санкций со стороны Совбеза ООН. Об этом сообщил российский постоянный представитель при всемирной организации Василий Небензя.
Небензя: Россия категорически осудила агрессию Запада против Йемена
  • РИА Новости

«Категорически осуждаем агрессию против Йемена, предпринятую без соответствующих санкций Совета Безопасности», — приводит ТАСС его слова в ходе выступления на заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку.

Ранее телеканал Al Masirah сообщил, что военные Великобритании и США нанесли удары по позициям движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене.

По данным газеты The Telegraph, Великобритания рассматривает возможность отправить авианосец в Красное море, чтобы бороться с атаками хуситов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить