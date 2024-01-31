Небензя: Россия категорически осудила агрессию Запада против Йемена
- РИА Новости
«Категорически осуждаем агрессию против Йемена, предпринятую без соответствующих санкций Совета Безопасности», — приводит ТАСС его слова в ходе выступления на заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку.
Ранее телеканал Al Masirah сообщил, что военные Великобритании и США нанесли удары по позициям движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене.
По данным газеты The Telegraph, Великобритания рассматривает возможность отправить авианосец в Красное море, чтобы бороться с атаками хуситов.