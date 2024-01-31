Небензя: Россия категорически осудила агрессию Запада против Йемена

Россия категорически осудила агрессию США и Великобритании в отношении Йемена, которая не получила санкций со стороны Совбеза ООН. Об этом сообщил российский постоянный представитель при всемирной организации Василий Небензя.

«Категорически осуждаем агрессию против Йемена, предпринятую без соответствующих санкций Совета Безопасности», — приводит ТАСС его слова в ходе выступления на заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку.

Ранее телеканал Al Masirah сообщил, что военные Великобритании и США нанесли удары по позициям движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене.

По данным газеты The Telegraph, Великобритания рассматривает возможность отправить авианосец в Красное море, чтобы бороться с атаками хуситов.