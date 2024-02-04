Министр обороны Британии: новые удары по Йемену не являются эскалацией
«Это не эскалация. Мы уже успешно наносили удары по объектам, с которых запускаются БПЛА, и хранилищам, которые хуситы использовали для своих нападений», — цитирует его ТАСС.
Кроме того, министр выразил уверенность, что последняя серия ударов «ещё больше ограничила» возможности хуситов.
Ранее в Пентагоне заявили, что США и их союзники ударили по 36 целям в Йемене.
Также в Sky News отмечали, что при нанесении ударов по Йемену задействовано как минимум 24 истребителя.